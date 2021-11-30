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Механики-водители ЗВО совершили 1500-километровый марш на легендарных Т-34

Армия
Механики-водители ЗВО совершили 1500-километровый марш на легендарных Т-34
wikipedia.org  /  AlixSaz

Подмосковье, 30 ноября. Механики-водители Кантемировской танковой дивизии отработали ряд зачетных упражнений на легендарных танках Т-34, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

Сообщается, что в текущем году занятия прошли на подмосковном полигоне Головеньки. В зачетные упражнения танкистов входило: преодоление крутых подъемов и спусков, «грязевых ванн», колейных мостов и противотанковых рвов. Помимо этого, мехводы отработали приемы маневрирования на участках с отсутствием дорожного покрытия и на полном бездорожье.

Все это происходило в рамках 1500-километрового марша. Согласно сообщениям ЗВО, исторические танки Т-34 прошли все испытания достойно.

Ранее сообщалось, что части Западного военного округа получат новейшие комплексы «Хризантема-С». Также министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал воинские части ЗВО в Воронежской области, передает RT.

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