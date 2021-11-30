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Пеллегрино: лыжники из России и Норвегии по разному трактовали правила FIS

Спорт
Пеллегрино: лыжники из России и Норвегии по разному трактовали правила FIS
sport.rkomi.ru  /  Министерство физической культуры и спорта Республики Коми

Москва, 30 ноября. Проблемы между российскими и норвежскими спортсменами связаны с разным трактованием правил об обгонах на лыжне. Об этом заявил итальянский лыжник Федерико Пеллегрино.

Недопонимания, возникшие между норвежцем Йоханнесом Клебо и россиянином Александром Большуновым с Сергеем Устюговым, были вызваны неясными правилами Международной федерации лыжного спорта, заявил итальянец. По его словам, они не всегда правильно интерпретировались.

«Лыжники не всегда понимали, что им делать, из-за чего были разные ситуации. Например, когда Большунов перегнул палку в истории с финном Йони Мяки. Надеемся, что правило об обгонах будет реализовано на практике без различных толкований, чтобы не было проблем», — объяснил Пеллегрино в интервью «Чемпионату».

Большунов после финиша на этапе Кубка мира в прошлом сезоне врезался в лыжника Йони Мяки, перекрывшего перед этим россиянину траекторию движения. Спортсмена из России дисквалифицировали, а сборная лишилась бронзовых медалей.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал выступления двух российских биатлонистов Евгений Гараничева и Матвея Елисеева на первом этапе Кубке мира в шведском Эстерсунде. По его словам, тренерский штаб зачем-то пригласил неготового спортсмена на соревнования.

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