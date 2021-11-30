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Законная жена Захарова обвинила мужа и Машу Распутину в подкупе священника ради венчания

  /   Обновлено: 30 ноября 2021 20:08
Шоу-бизнес
Законная жена Захарова обвинила мужа и Машу Распутину в подкупе священника ради венчания
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Москва, 30 ноября. Певица Маша Распутина уже несколько лет находится в фальшивом браке с бизнесменом Виктором Захаровым. Настоящая жена предпринимателя Елена Захарова заявила, что венчание пары было ненастоящим.

Маша Распутина с радостью делится подробностями счастливой жизни с возлюбленным. Паре не мешают даже упреки со стороны сына бизнесмена Романа — тот обвинял артистку в том, что она увела избранника из семьи. Как оказалось, все это время брак влюбленных не был официально оформлен.

Настоящая жена Захарова Елена прокомментировала отношения звезды. Она заявила, что артистка подкупила священника ради венчания.

«Это купленный брак. Дали пачку денег отцу Сергию, поэтому их обвенчали. Священник был прикупленный. Друг семьи. Прикормленный. Священник у них как член семьи. Он был на всех пьянках и в ресторанах», — выступила с обвинениями Захарова в программе «Прямой эфир».

Жена бизнесмена уверена: брак Распутиной с ее мужем нельзя считать настоящим. Кроме того, она отметила, что епархия сняла продажного священника с должности, ведь он не был чист на руку.

Маша Распутина все еще находится в центре скандала из-за высказываний дочери Марии о домогательствах со стороны сына Захарова в шоу Андрея Малахова. Артистка заверила, что выставит наследницу из дома, если та снова отправится на телевидение.

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отношения звезды распутина
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