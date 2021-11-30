Евросоюз обвинили в содействии зверствам Береговой охраны Ливии

Триполи, 30 ноября. Европейские страны несут ответственность за трагедию мигрантов в Ливии, поскольку они содействуют работе местной береговой охраны по возвращению беженцев в центры содержания под стражей, расположенные на западе североафриканского государства. Об этом говориться в расследовании, опубликованном на сайте NBCnews.

С началом миграционного кризиса в 2015 году Брюссель сделал ставку на североафриканское государство в вопросе сдерживания потоков выходцев из Черного континента. ЕС не только предоставил оборудование и обучил триполитанских силовиков, но и надавил на ООН с целью расширения ливийского поисково-спасательного района.

По данным ряда СМИ, европейцы регулярно отправляют кадры воздушного наблюдения сотрудникам береговой охраны. Последние используют полученную информацию для отслеживания лодок с беженцами в Средиземном море.

Ливийские силовики арестовывают нелегалов с особой жестокостью, затем их передают в центры содержания под стражей, находящиеся в ведении вооруженных формирований и торговцев людьми. Там следы многих задержанных теряются. Международная организация по миграции (МОМ) подтвердила исчезновение тысяч людей в неофициальных тюрьмах.

За минувшие десять месяцев более 27 тысяч человек перехвачены на пути в Европу и возвращены в Ливию. Это вдвое больше, чем в прошлом году, и является самым высоким показателем за последние пять лет.

Prt Scr twitter.com / @EUNAVFOR_MED

Агентство Европейского союза по безопасности внешних границ (Frontex) уверяет, что единственная цель заключается в спасении жизни. Ведомство предупреждает береговую охрану о лодках с мигрантами, оказавшихся исключительно в чрезвычайных ситуациях. Однако все больше свидетельств, собранных журналистами и неправительственными организациями, говорят об обратном.

Так, в прошлом году некоммерческая организация Lighthouse Reports задокументировала 20 случаев, когда летательные аппараты Frontex находились неподалеку от беженцев, пересекающих море. После отслеживания они оказались в руках ливийских силовиков.

Официальные лица ЕС высоко оценивают операции береговой охраны, рассматривая это как часть успешного партнерства с Ливией. Но настоящая цель совместной кампании, по мнению многих правозащитников, состоит не столько в том, чтобы спасти мигрантов от утопления, а чтобы не дать им добраться до берегов Европы.

Депутат Европарламента Тинеке Стрик возложила на руководство ЕС ответственность за злоупотребления, которым подвергались беженцы в море и на территории североафриканской страны. По ее словам, этого не произошло бы, если бы Брюссель не предоставил деньги на операции триполитанских силовиков.

В середине ноября тела десяти мигрантов обнаружили на дне переполненной лодки, направлявшейся из Ливии к европейским берегам. Нелегалы погибли в результате удушья.