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Писатель Прилепин предсказал массовый исход войск НАТО в Европе после запуска «Северного потока — 2»

  /   Обновлено: 30 ноября 2021 19:47
Политика
Писатель Прилепин предсказал массовый исход войск НАТО в Европе после запуска «Северного потока — 2»
kam.lt  /  Ministry of National Defence Republic of Lithuania

Вашингтон, 30 ноября. Как только будет запущен «Северный поток — 2» большая часть войск НАТО ускоренным маршем отойдет от российских границ, и антироссийская истерия Запада спадет на нет.

Таким прогнозом с гостями политического ток-шоу «60 минут» поделился российский писатель Захар Прилепин, связав воинственную риторику США и ЕС в адрес России с масштабным проектом «Газпрома».

Публицист напомнил, что первый за много лет виток действительно открытой антироссийской политики произошел в 2014 году. Однако агрессия всего западного мира никак не связана с событиями на Украине. Скорее наоборот, Украина стала удобным поводом для нападок на Россию, который именно для этого и создали американцы и европейцы. А спровоцировали они этот геополитический сдвиг, как только началось строительство «Северного потока — 2».

Писатель Прилепин предсказал массовый исход войск НАТО в Европе после запуска «Северного потока — 2»
ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

Прилепин выразил уверенность в том, что именно начало реализации проекта газопровода и послужил своеобразным пусковым крючком для многих негативных событий последних 8 лет. Соответственно, как только этот вопрос будет закрыт и российский газопровод заработает на полную мощность, масштабный антироссийский проект в Европе будет свернут.

«Это даже не шумиха по всему миру, а имитация. Пора небывалой стопроцентной имитации. Американцы уже ежедневно громко заявляют о российской угрозе и выдумывают все новые «направления ударов» и «захватнические планы». Все это на самом деле полная чушь. 8 лет строительству «Северного потока — 2», если считать с момента одобрения проекта всеми сторонами, и восемь лет длится весь этот русофобский фарс. Французам с немцами все это окончательно обрыдло. Американцы еще продолжают игру, но только до той поры, пока «СП-2» не запустят. Как только это случится произойдет массовый исход войск НАТО в Европе. Все эти армады, полки, танки с ракетами. Все уберут от наших границ за день. Украина никому не нужна. Воевать никто не будет. Да и русофобия в политике прикажет долго жить, так как лишится последнего триггера выгоды», — объяснил метания Запада Прилепин.

Писатель также отметил, что Россия, наверное, именно поэтому и выбрала выжидательную тактику в украинском вопросе. В Москве прекрасно понимают, что незачем тратить время и средства на усмирение соседа, если он сам скоро будет просить прощения и спешно налаживать связи. Опять же, как только будет запущен «Северный поток — 2» США свернут и этот свой проект вместе с восточной группировкой НАТО. Прилепин повторил, что все это политическое противостояние — лишь имитация политической войны на фоне реальной войны экономической.

Ранее немецкий журналист назвал двух американцев, ответственных за распространение коронавируса по всей планете.

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Все новости / Политика / Писатель Прилепин предсказал массовый исход войск НАТО в Европе после запуска «Северного потока — 2»
украина россия сша европа "Северный поток - 2
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