Илон Маск заявил о риске банкротства SpaceX из-за проблем в производстве

Вашингтон, 30 ноября. Американский миллиардер, основатель SpaceX Илон Маск обратился к сотрудникам. Каждый из них получил письмо на День благодарения, в котором описывается тяжелое финансовое положение компании.

Бизнесмен пришел в негодование из-за отсутствия прогресса в разработке ракетных двигателей. Результаты двигателя Raptor для ракеты Starship его не устроили.

«Мы столкнемся с реальным риском банкротства в следующем году, если Starship не будет летать хотя бы раз в две недели», — приводит «Газета.ru» выдержки из письма.

Другой причиной для пессимизма миллиардера стал уход старшего вице-президента SpaceX по двигательным установкам Уилла Хелтсли. По словам самого Маска, это оказало большее влияние на компанию, чем казалось ранее.

«Нам нужны все силы, чтобы оправиться от того, что, откровенно говоря, является катастрофой», — признал он.

Состояние предпринимателя ранее превысило 300 миллиардов долларов. Позицию самого богатого человека в мире ему принес рост котировок акций Tesla.

Депутат петербургского Законодательного собрания Дмитрий Панов ранее написал Маску и предложил рассмотреть город на Неве как «наиболее перспективную площадку для реализации идей по развитию компании Tesla. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».