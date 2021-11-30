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Зампостпреда при ООН Полянский обеспокоен положением российских дипломатов в США

Политика
Зампостпреда при ООН Полянский обеспокоен положением российских дипломатов в США
pixabay.com

Москва, 30 ноября. Каждый российский дипломат в США рискует оказаться высланным из страны. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Дипломат выступил на пресс-конференции, где прокомментировал угрозу высылки российских сотрудников из США и выразил свое беспокойство. По словам Полянского, каждый представитель РФ сталкивается с определенным риском.

«Это непредсказуемо, потому что были ситуации, когда многих моих коллег просили покинуть страну. Никто не находится в безопасности, в том числе я», — подчеркнул дипломат.

Полянский добавил, что никогда не знаешь, что придет на ум «американским друзьям». По словам постпреда, такая ситуация ненормальна.

Сенатор Андрей Климов во вторник отметил, что президент США Джо Байден перенял немотивированную высылку дипломатов от экс-главы государства Дональда Трампа. Политик назвал это «вакханалией напряженности» передает НСН.

Госдеп США ранее заявил, что Вашингтон не считает отъезд 54 российских дипломатов в 2022 году высылкой. Замруководителя пресс-службы ведомства Джалина Портер выступила с таким сообщением.

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