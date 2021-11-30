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Писатель Джордж Мартин выпустил книгу про создание сериала «Игра престолов»

  /   Обновлено: 30 ноября 2021 19:40
Общество
Писатель Джордж Мартин выпустил книгу про создание сериала «Игра престолов»
Невские Новости  /  Юлия Медведева

Вашингтон, 30 ноября. Американский фантаст Джордж Мартин выпустил книгу под названием Tinderbox: HBO's Ruthless Pursuit of New Frontiers, которая посвящена съемкам сериала «Игра престолов», сообщает CBR.

Писатель просил руководство HBO сделать в сериале по его книге «Песнь льда и пламени» десять сезонов и 100 полноценных эпизодов. Мартин отметил, что него были готовы сюжетные ходы и истории для такой длительности проекта.

По словам фантаста, шоураннеры Дэн Уайсс и Дэйв Бениофф «устали» от сериала. Он заявил, что продюсеры хотели быстрее «перейти к новому этапу» в своей карьере и сократили количество сезонов до восьми, а также отошли от книжного сюжета, передает телеканал «360».

Ранее медведь по прозвищу Барт II, который снимался в сериалах «Игра престолов» и «Клиника», скончался на 22-м году жизни. Гризли жил в Хибер-Сити, штате Юта, и последнее время испытывал проблемы со здоровьем.

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Джордж Мартин игра престолов сериал книга
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