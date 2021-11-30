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Корчевникова оскорбили высказывания Егора Бероева против вакцинации

  /   Обновлено: 30 ноября 2021 19:33
Общество
Корчевникова оскорбили высказывания Егора Бероева против вакцинации
Из личного архива Бориса Корчевникова

Москва, 30 ноября. Телеведущий Борис Корчевников жестко отреагировал на заявления актера Егора Бероева, который сравнил вакцинацию с сегрегацией евреев. Шоумен признался, что лично помогал теще артиста, заразившейся COVID-19.

Бероев оказался в списке артистов-антиваксеров, которые получили приглашение от сообщества российских врачей посетить красные зоны больниц и своими глазами увидеть масштабы проблемы заражения коронавирусом.

На этом фоне Корчевников вспомнил демонстративный жест актера против вакцинации, когда тот появился в нашивке, отсылающей к жертвам геноцида времен Второй мировой войны. Ведущий программы «Судьба человека» разразился гневным монологом в адрес артиста в студии ток-шоу.

«Это оскорбляет меня. Часть моей семьи, которая воевала на фронте. Часть моей семьи, которая погибла в еврейских гетто. Самое главное, я не думал, что об этом скажу», — поделился телеведущий.

Корчевникова оскорбили высказывания Егора Бероева против вакцинации
Global Look Press / Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Корчевников также отметил, что именно он оказал помощь теще Бероева Ирине Алферовой. Актриса и ее супруг заразились COVID-19 — тогда телеведущий и его мать «сбились с ног», пытаясь спасти родственников артиста.

Бероев резко отреагировал на приглашение врачей. Актер назвал аморальным призыв посетить «экскурсию» по больницам и отметил, что «не выступает против вакцины». В Кремле и Роспотребнадзоре поддержали открытое письмо медиков, направленное знаменитостям-антиваксерам.

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корчевников бероев коронавирус
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