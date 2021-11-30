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Артист Геннадий Хазанов: Актер Вячеслав Невинный — из породы редких по качеству людей
Шоу-бизнес
Артист Геннадий Хазанов: Актер Вячеслав Невинный — из породы редких по качеству людей
кадр из фильма «Полицейские и воры»  / 

Советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР Вячеслав Невинный родился 30 ноября 1934 года. За свою карьеру он снялся более чем в 13 фильмах. Одними из наиболее ярких его работ стали роли в таких картинах, как «Председатель» Алексея Салтыкова, «Не может быть!» Леонида Гайдая, «Старый Новый год» Наума Ардашникова и Олега Ефремова, «Гостья из будущего» Павла Арсенова, «Мертвые души» Михаила Швейцера. В день рождения артиста своими воспоминаниями о нем в беседе с ФАН поделился советский и российский артист эстрады, актер театра и кино, телеведущий, общественный деятель, художественный руководитель Московского театра эстрады, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии России, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Геннадий Хазанов.

Артист рассказал о том, как в свое время состоялось его знакомство со всенародно любимым актером.

«У меня была встреча с Вячеславом Михайловичем в конце 1991 года на репетициях спектакля «Игроки XXI», который в начале 1992 года вышел в «АРТели АРТистов Сергея Юрского» на сцене Московского художественного театра им. Чехова. Довольно продолжительное время мы играли с ним вместе. Потом, в 1997 году, режиссер Николай Досталь пригласил меня и Вячеслава Михайловича на съемки фильма «Полицейские и воры», — сообщил актер.

Артист Геннадий Хазанов: Актер Вячеслав Невинный — из породы редких по качеству людей
Кадр из фильма «Гостья из будущего» /

Геннадий Хазанов также назвал наиболее яркие, по его мнению, личные качества Вячеслава Невинного.

«Можно сказать, мы с ним были в очень хороших отношениях. Он был бесконечно скромным человеком. Очень деликатным. Вообще, он из породы очень редких по качеству людей. Я уже не говорю о том, что он был фантастический артист», — отметил собеседник ФАН.

Кроме того, он припомнил еще один момент, который очень многое говорит о характере народного артиста СССР.

«У меня перед глазами всплывает лежащий после того, как ему отрезали ногу (из-за осложнений, вызванных сахарным диабетом. — Прим. ФАН), на постели человек, улыбающийся и не дающий мне возможности его жалеть», — поделился полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Артист Геннадий Хазанов: Актер Вячеслав Невинный — из породы редких по качеству людей
кадр из фильма «Мертвые души» /

Ранее актер Александр Панкратов-Черный в беседе с ФАН рассказал о своих съемках в картинах режиссера Эльдара Рязанова. По его словам, мастер всегда давал артистам возможность сыграть еще один дубль для уверенности в хорошем результате.

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день рождения хазанов невинный
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