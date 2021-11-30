Корабли Тихоокеанского флота вернулись в пункты базирования после длительного похода

Владивосток, 30 ноября. Корвет «Гремящий», а также подводные лодки «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» вернулись в пункты базирования Тихоокеанского флота после длительного похода.

Во Владивостоке экипажи отряда кораблей встретили в торжественной обстановке. Прежде они принимали участие в военно-морском параде в Санкт-Петербурге, приуроченном ко Дню ВМФ. Также корабли прошли по водам Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Обратный переход в пункты базирования ТОФ занял три месяца.

Ранее армейский корпус Балтфлота отработал перехват «диверсантов» на территории воинских частей. Кроме того, как передает RT, Черноморский флот провел ракетные стрельбы с применением комплексов «Бал» и «Утес».