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Корабли Тихоокеанского флота вернулись в пункты базирования после длительного похода

Армия
Корабли Тихоокеанского флота вернулись в пункты базирования после длительного похода
nordsy.spb.ru  /  Пресс-служба завода «Северная верфь»

Владивосток, 30 ноября. Корвет «Гремящий», а также подводные лодки «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» вернулись в пункты базирования Тихоокеанского флота после длительного похода.

Во Владивостоке экипажи отряда кораблей встретили в торжественной обстановке. Прежде они принимали участие в военно-морском параде в Санкт-Петербурге, приуроченном ко Дню ВМФ. Также корабли прошли по водам Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Обратный переход в пункты базирования ТОФ занял три месяца.

Ранее армейский корпус Балтфлота отработал перехват «диверсантов» на территории воинских частей. Кроме того, как передает RT, Черноморский флот провел ракетные стрельбы с применением комплексов «Бал» и «Утес».

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