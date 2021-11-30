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Аналитиков Sohu привела в восторг разрушительная сила российских «Искандеров»

Армия
Аналитиков Sohu привела в восторг разрушительная сила российских «Искандеров»
пресс-служба Центрального военного округа

Пекин, 30 ноября. Российские оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер-М» обладают разрушительной силой и надежно защищают рубежи России от любых атак.

Обозревателей китайского издания Sohu привела в восторг разрушительная мощь российских ОТРК. Аналитики высоко оценили их боевые возможности. По словам экспертов, «Искандеры» способны работать в экстремальных погодных условиях – при температуре от минус 50 до плюс 50 градусов. Кроме того, комплексы могут быть развернуты в любой местности, за исключением болот, передает «ПолитРоссия».

«Они способны атаковать как крылатыми, так и баллистическими ракетами. Спутниковая навигация и передовые системы наведения снижают до минимума вероятное отклонение ракеты от заданного курса», — говорится в статье.

Аналитиков Sohu привела в восторг разрушительная сила российских «Искандеров»
Пресс-служба Балтийского флота /

Дальность действия ОТРК, которые могут быть приведены в боевую готовность меньше, чем за 20 минут, достигает 500 километров. Эти грозные системы, по мнению аналитиков, еще по меньшей мере 30 лет будут составлять серьезную конкуренцию западным аналогам на рынке вооружений.

Ранее сообщалось, что «Искандеры» успешно прошли проверку в условиях Арктики. Также недавно стало известно, что Белоруссия заинтересована в покупке этих ракетных комплексов, передает RT.

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