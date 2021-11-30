В Ираке объявили окончательные итоги парламентских выборов

Багдад, 30 ноября. Независимая Высшая избирательная комиссия Ирака объявила окончательные результаты парламентских выборов, которые состоялись 10 октября.

Предварительные итоги были уже известны ранее, и окончательные данные не внесли существенных корректировок при распределении депутатских кресел. Изменения коснулись лишь пяти мест в пяти провинциях: Багдад, Найнава, Эрбиль, Басра и Киркук.

Федеральное агентство новостей /

Согласно окончательным результатам, шиитский блок «Ас-Сайрун» иракского лидера Муктады ас-Садра оказался в лидерах, получив 73 кресла. Далее с 37 местами следует суннитский альянс «Такаддум», возглавляемый нынешним спикером парламента Мухаммадом аль-Халбуси.

Коалиция «Государство закона» под руководством бывшего премьер-министра Нури аль-Малики заняла третье место с 33 мандатами. Демократическая партия Курдистана (ДПК), возглавляемая бывшим президентом Иракского Курдистана Масудом Барзани, получила 31 место.

Примечательно, что альянс «Аль-Фатх», в который входят некоторые шиитские ополченцы «Хашд Шааби», получила всего 17 мест, потеряв 30 кресел по сравнению с выборами 2018 года. Это говорит о снижении популярности проиранских сил в Ираке. Впрочем, лидеры альянса «Аль-Фатх» и их политические союзники неоднократно призывали к пересчету голосов и заявляли о фальсификациях.

Manual recounts of contested ballot boxes slightly change the results of Iraq's October electionshttps://t.co/6gt6OMea72 — The National (@TheNationalNews) November 30, 2021

Движение «Имтидад», члены которого участвовали в массовых протестах 2019 года против коррупции и бесхозяйственности властей, получило менее десяти мест.

Теперь результаты будут направлены в Федеральный Верховный суд для ратификации, после чего президент Бархам Салех в течение 15 дней созовет заседание парламента, на котором будет избран новый спикер законодательного органа.

Голосование, состоявшееся 10 октября, стало пятым с момента свержения Саддама Хусейна в результате вторжения США в 2003 году. По окончательным подсчетам, явка избирателей составила 44%, что стало рекордно низким показателем.

Al Jazeera English: "Iraq announces final results of October parliament election" https://t.co/FvnEYIARPv — Evan Kohlmann (@IntelTweet) November 30, 2021

Изначально плебисцит был намечен на май 2022 года, но власти перенесли выборы, чтобы подавить общественное недовольство из-за бездействия правительства и удовлетворить требования участников протестов 2019 года, выступавших за реформы.

Выборы прошли в условиях беспрецедентных мер безопасности. В республике оставались закрытыми все пограничные переходы и аэропорты. Более 250 000 сотрудников силовых структур были задействованы по всей стране для обеспечения порядка в день голосования.

Формирование кабинета министров Ирака — это длительный процесс, который включает в себя сложные переговоры среди политиков, представляющих разные конфессии и национальности. Эксперты полагают, что могут пройти месяцы, пока новое правительство будет сформировано.