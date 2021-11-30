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Патрушев: Россия довела до США послание об отсутствии агрессивных планов против Украины

Армия
Патрушев: Россия довела до США послание об отсутствии агрессивных планов против Украины
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 30 ноября. Соединенные Штаты продолжают нагнетать обстановку вокруг «российской агрессии», несмотря на призывы Москвы перестать распространять дезинформацию на всех уровнях, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

По его словам, под предлогом мнимой российской угрозы Вашингтон совместно со своими союзниками создает выгодный для себя информационный фон. За счет него они рассчитывают нарастить свою военную группировку, а также увеличить объем поставок вооружений для Вооруженных сил Украины.

«Информация об этом и об отсутствии агрессивных планов России в отношении Украины доведена Москвой до сведения Вашингтона. Несмотря на призывы к американской стороне прекратить распространять дезинформацию как в СМИ, так и в контактах с европейскими партнерами, изменений не последовало», — сказал Патрушев интервью «Российской газете».

Россия уже неоднократно давала понять, что у нее нет намерений нападать на те или иные страны. Президент РФ Владимир Путин называл подобные заявления алармистскими.

Ранее Патрушев сообщал, что никаких необоснованных передвижений ВС РФ у границы с Украиной нет. При этом он отметил, что Россия никогда не была враждебной для Киева страной, передает RT.

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украина россия сша патрушев
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