Sohu: санкции США не остановят иностранных заказчиков от покупки российских «Прометеев»

Пекин, 30 ноября. Первым иностранным покупателем нового российского ракетного комплекса С-500 «Прометей» может стать государство, которое входит в Североатлантический альянс.

В публикации китайского издания Sohu говорится, что недавно стало известно о передаче первой партии комплексов С-500 в ВС РФ. На этом фоне международное военное сообщество принялось рассуждать на тему того, каким странам Москва может продать свою новинку. Некоторые специалисты предполагают, что первыми обладателями новейшей российской зенитной системы могут стать Китай и Индия, но это не так, передает «ПолитРоссия».

«Индия или Китай едва ли станут первыми в мире иностранными покупателями системы С-500», — заявили в КНР .

Prt Scr youtube.com / Минобороны России

Китайские эксперты считают, что заключить контракт с Россией на поставку С-500 попытается Турция, входящая в западный военный блок. Авторы публикации напомнили, что Анкара уже имеет в своем распоряжении системы С-400. Не исключено, что интерес турецких военных к С-500 вызовет негативную реакцию со стороны США, которые уже пытались наказать Анкару за предыдущую сделку с Москвой. При этом аналитики говорят, что санкции не остановят иностранных заказчиков от покупки новых российских систем.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что ракетные системы «Прометей» и комплексы «Панцирь-СМ» будут интегрированы в единый контур. Там также добавили, что страна начнет экспортировать С-500 в ближайшие несколько лет, передает RT.