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Лукашенко связал кризис на границе Белоруссии с отказом ЕС строить лагеря для беженцев

Политика
Лукашенко связал кризис на границе Белоруссии с отказом ЕС строить лагеря для беженцев
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 30 ноября. Евросоюз первым разорвал договор о реадмиссии, после чего ввел санкции против Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко.

По его словам, это спровоцировало миграционный кризис на польско-белорусской границе. Кроме того, Евросоюз отказался строить лагеря для беженцев, добавил глава республики.

«Тебе на шею набросили петлю, зажимают, и говорят: защищай меня. Я честно им заявил об этом в самом начале: ребята, вы пошли на обострение отношений», — сказал Лукашенко.

Ранее стало известно о намерении президента Белоруссии посетить Крым, передает НСН. Лукашенко отметил, что договорился о своей поездке на полуостров с российским коллегой Владимиром Путиным.

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мигранты евросоюз лукашенко
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