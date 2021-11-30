Представитель МИД России Захарова: Запад поощряет агрессивную политику Украины

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова считает, что граждане Донецкой Народной Республики правильно поступили, когда направили открытое письмо в ряд крупных международных организаций.

Ранее жители ДНР Виктор Баркалов и Вадим Шулак обратились в Международный уголовный суд (МУС), Международный суд (МС), Управление верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ), Совет Безопасности ООН, организацию Amnesty International и Human Rights Watch и рассказали о многочисленных человеческих жертвах среди мирного населения. Представители региона призвали мировую общественность обратить внимание на преступления Вооруженных сил Украины на оккупированных территориях народных республик.

«Прошу привлечь к уголовной ответственности Петра Алексеевича Порошенко, 26 сентября 1965 года рождения, место рождения г. Болград (Одесская область), за геноцид, преступления против человечности и военные преступления на территории Донецкой и Луганской областей во время проведения АТО», — написал один из жителей Донецка.

Олег Никитин /

Мария Захарова поддержала Барлакова и Шулака. Дипломат согласилась с тем, что ВСУ не соблюдают условия Минских договоренностей, что приводит к многочисленным жертвам среди местного населения.

«Считаем, что сама по себе инициатива направления в профильные международные структуры обращения с призывами расследовать преступления ВСУ является правильной. Если мы посмотрим на данные, которые предоставляют сами международные организации, работающие в регионе, то увидим удручающую картину», — сообщила представитель МИД РФ.

Доминирующее число погибших и пострадавших, а также повреждений инфраструктуры приходятся на оккупированные территории. Это является неопровержимым доказательством агрессивных намерений ВСУ, атакующих мирные поселения и ведущих огонь по жилым зданиям.

«Согласно отчетам Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, 75% жертв среди мирного населения и абсолютное большинство разрушений гражданской инфраструктуры приходится на отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Такое положение дел подтверждают и эксперты ООН — 77% пострадавших, убитых и раненых, а также более 80% разрушений гражданской инфраструктуры приходится на неподконтрольные киевскому режиму территории Донбасса», — подчеркнула Захарова.

из личного архива иеромонаха Феофана

Дипломат считает, что в данный момент рано говорить о результативности исков в международные организации. Однако инициатива в значительной мере повышает шанс того, что жителей пострадавших республик услышат и постараются им помочь:

«В ситуации, когда киевские власти отказываются выполнять свои международные обязательства, связанные с урегулированием внутриукраинского кризиса, отказываются вести прямой диалог с Донецком и Луганском, сохраняют бесчеловечную блокаду Донбасса, для его жителей остается единственная надежда — неравнодушие и помощь со стороны международного сообщества. Насколько данный шаг в действительности приведет к каким-либо результатам, сейчас сказать сложно. К сожалению, применительно к внутриукраинскому урегулированию Запад во многом поддерживает позицию властей в Киеве или цинично делает вид, что ничего не происходит. Однако, хочется надеяться, что голос донбассовцев будет наконец-то услышан».

Global Look Press / Petro Poroshenko

Также Захарова акцентировала внимание на применении турецких ударных беспилотных комплексов Bayraktar TB2 на территории ЛНР и ДНР. Представитель МИД напомнила, что эксплуатация военных дронов является прямым нарушением Минских соглашений и в значительной мере усугубляет и без того напряженную ситуацию в регионе.

«Что касается применения БПЛА в зоне конфликта, то нас тревожат заявления украинских военачальников об использовании этого вида оружия. Это не только является грубым нарушением Минских соглашений, в частности, пункта 7 Минского меморандума от 19 сентября 2014 года и договоренности по дополнительным «Мерам по усилению режима прекращения огня» от 22 июля 2020 года, но и приводит к эскалации ситуации в регионе. К сожалению, западные партнеры Киева отказались дать принципиальную оценку этим действиям, а в Вашингтоне даже поддержали применение беспилотника, тем самым поощрив Украину к продолжению такой агрессивной линии».

Политика киевских властей неоднократно демонстрировала пренебрежение к благу мирного населения. Вместо поддержки людей и введения мер по прекращению затяжного конфликта, правительство пытается заручиться поддержкой Вашингтона и перекладывает ответственность за собственные политические неудачи на Россию.

«Видим откровенное нежелание властей Украины урегулировать кризис мирными средствами, путем добросовестного выполнения обязательств по минскому «Комплексу мер» и положить конец страданиям миллионов сограждан. Получение сиюминутной конъюнктурной политической поддержки от Запада для них гораздо важнее интересов простых украинцев. Вместо того чтобы всерьез заняться насущными проблемами, преодолением затянувшегося кризиса, Киев предпочитает винить во всех своих неудачах Россию, тем самым отвлекая внимание от деградирующей социально экономической обстановки в стране», — заключила Захарова.

Ранее позицию представителя МИД РФ поддержал военный корреспондент Александр Коц. По его мнению, военные преступления ВСУ необходимо предать максимальной огласке. Аналогичное мнение высказал руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгений Поддубный. О том, что мир должен узнать о ситуации в Донбассе, также говорил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.