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Древний камень для пращи возрастом более 2000 лет обнаружен на территории Израиля

Наука
Древний камень для пращи возрастом более 2000 лет обнаружен на территории Израиля
pixabay.com

Тель-Авив, 30 ноября. Группа израильских археологов обнаружила древний пращный камень, использовавшийся для борьбы с повстанцами. Его возраст составляет более 2000 лет, считают ученые.

Камень был найден на холмах Южного Хеврона. Его длина составляет примерно три сантиметра. Как утверждают специалисты, на камне было высечено имя древнегреческого царя Диодота Трифона, правившего империей Селевкидов в 142 — 138 годах до нашей эры.

Предполагается, что находка археологов является одним из свидетельств истории появления Хануки. В этот праздник чествуют людей, участвовавших в восстании Маккавеев, передает издание Planet Today.

Как сообщалось ранее, археологи обнаружили древнейший резной кулон на территории Польши. Согласно результатам анализов, проведенных специалистами института эволюционной антропологии Общества Макса Планка, возраст находки составляет 41,5 тысячи лет.

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