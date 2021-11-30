Адвокат турецкого мафиози Седата Пекера обеспокоен его исчезновением

Дубай, 30 ноября. Мафиози Седат Пекер, известный своими разоблачениями о криминальной жизни в высшем руководстве Турции, не выходит на связь уже шесть дней, заявил адвокат Эрсан Баркын в эфире телеканала TELE1.

Один из гостей передачи задал юристу вопрос о возможной изоляции Пекера. На что адвокат ответил, что не общался со своим клиентом уже пять дней.

«За день до того, как новость о том, что он вне зоны доступа, вышла в повестку дня, я связался с ним по поводу продолжающегося дела. С тех пор я с ним не общался. <…> Пошел уже пятый или шестой день, как я не могу с ним связаться», — сказал Эрсан Баркын.

По словам юриста, Седат Пекер беспокоился о том, что на него будет оказано давление и его каналы связи будут закрыты. Адвокат мафиози допустил, что исчезновение криминального лидера, вероятно, свидетельствует о правоте оснований тревожности клиента.

Примечательно, что в соцсети Twitter, где мафиози довольно активно обновляет свой аккаунт, Пекер также не делал публикаций и репостов с 24 ноября.

В этой связи известный журналист Барыш Пехливан в своей колонке для газеты Cumhuriyet заявил, что пропажа криминального авторитета связана с подготовкой нового видео с разоблачениями.

«Я узнал, что Пекер предстал перед камерами для документального фильма. <...> Документальный фильм, снятый по большей части в жанре мультфильма, нацелен на аудиторию поколения Z (для людей, родившихся примерно с 1997 по 2012 годы — Прим. ред.). Он сказал, что очень скоро встретится со зрителем», — успокоил поклонников мафиози Пехливан.

Журналист добавил, что новая кинолента прольет свет на недавние события в Турции. Документальный фильм с участием Пекера выйдет через несколько месяцев, уточнил колумнист.

Cumhuriyet yazarı Pehlivan: Sedat Peker yeni videosunda yeni ifşaatlarda bulunmuş, çok yakında izleyiciyle buluşacakmışhttps://t.co/UQLSPOGg7H — T24 (@t24comtr) November 30, 2021

Седат Пекер — глава одной из самых могущественных мафиозных банд Турции и в прошлом убежденный сторонник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. С начала мая этого года криминальный лидер определяет политическую повестку страны посредством шокирующих разоблачений, которые публикует в социальных сетях. В частности, он рассказывал о взаимосвязях между государством и мафией, незаконном обороте наркотиков и разного рода преступлениях, в которых замешаны бывшие и нынешние государственные чиновники и члены их семей.

Летом руководство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), где сейчас скрывается мафиози, обратилось к Пекеру с требованием перестать публиковать видео, обличающие другие государства: в данном контексте речь, конечно же, шла о Турции. Позднее ему запретили делать публикации о предполагаемой причастности турецких чиновников к незаконному обороту наркотиков. Блогер был вынужден пойти на эти условия, ведь в случае отправки на родину ему может грозить пожизненное заключение.

Федеральное агентство новостей

Однако мафиози не собирается возвращаться в Турцию. Он также исключает экстрадицию из Дубая, поскольку, по его словам, ОАЭ никогда «никого не сдавали».

Впрочем, уверенные заявления Пекера были сделаны еще до того, как 24 ноября наследный принц Абу-Даби Мухаммад бин Заид бин Султан Аль Нахайян прибыл в Турцию для согласования инвестиционных соглашений. Переговоры шейха Мухаммада с президентом Эрдоганом в Анкаре стали кульминацией в намечавшемся потеплении между двумя странами, являющимися геополитическими соперниками.

Неизвестно, поднимался ли в ходе переговоров вопрос о возможной экстрадиции Седата Пекера из Дубая или его полной изоляции. Однако тот факт, что исчезновение криминального лидера из медиапространства совпало с переговорами руководства Турции и ОАЭ, добавляет особый интерес к происходящему.