Конгресс провалил голосование по бюджету Пентагона на фоне угрозы шатдауна правительства США

Вашингтон, 30 ноября. Конгресс США пытается принять законопроект о продлении финансирования правительства сверх порога, который был определен отдельным биллем в конце сентября 2021 года. Для момента, когда деньги закончатся, у американских законодателей осталось не так много времени.

Источники, знакомые с ситуацией сообщают, что конгрессмены могут проголосовать за законопроект о финансировании правительства уже на этой неделе, чтобы предотвратить шатдаун — федеральные расходы одобрены до пятницы, 3 декабря.

Congress's goal in December: Avoid shutdown and default https://t.co/u8i5SfZfrV — NewsNation Now (@NewsNationNow) November 30, 2021

Общие интересы

Для принятия этого решения у Конгресса остается не так много времени: в Минфине США ранее заявляли, что денег на счетах казначейства хватит только до 15 декабря, — и при этом в середине месяца Конгресс отправляется на рождественские каникулы и промедление с принятием закона ставит Штаты перед угрозой дефолта.

Аналитики уверены, что конгрессмены от обеих партий готовы проголосовать за очередное временное решение о продлении финансирования правительства.

Федеральное агентство новостей / Gage Skidmore / flickr.com / CC BY-SA 2.0

«Хорошая новость заключается в том, что обе стороны хотят избежать закрытия правительства, и республиканцы, похоже, не желают устраивать обструкцию, которая может задержать законопроект о расходах. Открытый вопрос, который должен быть решен до пятницы, заключается в том, как долго продлится следующий закон о финансировании», — утверждает Том Блок, стратег по политике в Вашингтоне в независимой исследовательской компании Fundstrat Global Advisors.

По его словам, основные разногласия в этом вопросе касаются будет ли новое решение, подобно тому, которое было принято в 30 сентября, временным или же конгрессмены примут полноценный бюджет. Несмотря на то, что Республиканцы заявляют о нежелании помогать Демократам в принятии бюджета, они поддержат голосование по временному продлению финансирования правительства.

'No appetite' for a shutdown as Congress readies funding fix - POLITICO https://t.co/6GOXJ3oFt6 — Vaxed????& Masked???? (@MomGrammie) November 30, 2021

Разные интересы

В то же время у демократов есть список приоритетов на ближайшие недели, поскольку они пытаются избежать шатдауна, пытаясь при этом принять план Байдена по «социальной инфраструктуре» стоимостью 1,85 триллиона долларов, увеличить лимит госдолга и утвердить новый законопроект об оборонном бюджете, который наталкивается на противодействие не только со стороны республиканского лагеря, но и внутри самой Демократической партии.

Сегодня несколько либеральных демократов и часть республиканцев в Сенате заблокировали принятие оборонного бюджета, голосование за который обычно проходит при двухпартийном консенсусе.

Senate Republicans and some Democrats blocked the annual NDAA #Defense policy bill that would authorize some $770 billion in #Pentagon spending from advancing.



Republicans voted no after claiming that Democrats did not allow enough votes on amendments. https://t.co/COG862rhXX — StateOfVA (@StateOfVA) November 30, 2021

В ходе обсуждения законопроекта некоторые демократы заявили, что военный бюджет страны, которая не может выделить достаточно денег на борьбу с изменениями климата, здравоохранение и образование, неоправданно велик. По их мнению, необходимо «гармонизировать» траты на военные нужды, которые обозначены на уровне 770 миллиардов долларов, и расходы на социальные программы.

А вот республиканские сенаторы настаивают на включение в документ санкций против газопровода «Северный поток — 2».

Федеральное агентство новостей /

В целом ситуация в Конгрессе выглядит не слишком радужной. Вероятнее всего, законодатели до 15 декабря договорятся о принятии очередного временного решения о продлении финансирования правительства, однако по остальным важнейшим вопросам работа будет продолжена лишь после рождественских каникул.

Политическая борьба между Республиканской и Демократической партиями превратила законодательный орган Соединенных Штатов в сборище спорщиков, неспособных действовать конструктивно. Тот факт, что важнейшие законопроекты, касающиеся жизни всей страны, месяцами ждут голосования — наглядное тому подтверждение.

Острые политические разногласия и непримиримость позиций сторон по ряду принципиальных вопросов, вероятно, приведут к тому, что США войдут в новый год без бюджета, с исчерпанным потолком заимствований и — что является вовсе неслыханным — без оборонного бюджета.