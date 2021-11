Конгресс провалил голосование по бюджету Пентагона на фоне угрозы шатдауна правительства США

Вашингтон, 30 ноября. Конгресс США пытается принять законопроект о продлении финансирования правительства сверх порога, который был определен отдельным биллем в конце сентября 2021 года. Для момента, когда деньги закончатся, у американских законодателей осталось не так много времени.

Источники, знакомые с ситуацией сообщают, что конгрессмены могут проголосовать за законопроект о финансировании правительства уже на этой неделе, чтобы предотвратить шатдаун — федеральные расходы одобрены до пятницы, 3 декабря.

Для принятия этого решения у Конгресса остается не так много времени: в Минфине США ранее заявляли, что денег на счетах казначейства хватит только до 15 декабря, — и при этом в середине месяца Конгресс отправляется на рождественские каникулы и промедление с принятием закона ставит Штаты перед угрозой дефолта.

Аналитики уверены, что конгрессмены от обеих партий готовы проголосовать за очередное временное решение о продлении финансирования правительства.

Федеральное агентство новостей / Gage Skidmore / flickr.com / CC BY-SA 2.0

По его словам, основные разногласия в этом вопросе касаются будет ли новое решение, подобно тому, которое было принято в 30 сентября, временным или же конгрессмены примут полноценный бюджет. Несмотря на то, что Республиканцы заявляют о нежелании помогать Демократам в принятии бюджета, они поддержат голосование по временному продлению финансирования правительства.

В то же время у демократов есть список приоритетов на ближайшие недели, поскольку они пытаются избежать шатдауна, пытаясь при этом принять план Байдена по «социальной инфраструктуре» стоимостью 1,85 триллиона долларов, увеличить лимит госдолга и утвердить новый законопроект об оборонном бюджете, который наталкивается на противодействие не только со стороны республиканского лагеря, но и внутри самой Демократической партии.

Сегодня несколько либеральных демократов и часть республиканцев в Сенате заблокировали принятие оборонного бюджета, голосование за который обычно проходит при двухпартийном консенсусе.

Senate Republicans and some Democrats blocked the annual NDAA #Defense policy bill that would authorize some $770 billion in #Pentagon spending from advancing.



Republicans voted no after claiming that Democrats did not allow enough votes on amendments. https://t.co/COG862rhXX