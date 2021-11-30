Милонов раскритиковал футболиста «Локомотива» за слова о сборной России

Москва, 30 ноября. Депутат Государственной думы Виталий Милонов прокомментировал заявление защитника московского «Локомотива» Мацея Рыбуса о том, что сборная России является командой не самого высокого уровня.

По словам Милонова, подобные высказывания иностранных футболистов являются сигналом о том, что покупка таких спортсменов — бесполезная трата средств, так как они не играют по-настоящему.

«Чем быстрее мы избавимся от Рыбуса, тем будет лучше. Человек, который в таком ключе высказывается о нашей сборной, так же относится и к нашим клубам, в том числе и к «Локомотиву»», — заявил Милонов изданию «Спорт-Экспресс».

Депутат возмутился присутствием Рыбуса в «Локомотиве». Он напомнил, что российский клуб имеет свою футбольную школу и молодых игроков.

Ранее стало известно, что соперником сборной России в стыковом матче ЧМ-2022 будет команда Польши. Победитель полуфинальной встречи сыграет с сильнейшей командой противостояния Чехия — Швеция, передает RT.