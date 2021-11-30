Челябинцы выставили на продажу гнедого жеребца стоимостью 400 млрд рублей

Челябинск, 30 ноября. Объявление о продаже гнедого скакуна появилось на портале Avito в Челябинске. Цена, которую просят за жеребца, в два раза превышает местный региональный бюджет, пишет URA.RU.

Продавец оценил коня в 400 млрд рублей, оправдывая столь астрономическую стоимость 9-кратным чемпионством.

«В Челябинске, в Тракторазоводском районе по адресу 2-й Ржевский переулок продается гнедой жеребец. Это 9-кратный чемпион, ему 5,5 лет. Стоимость коня составляет 400 миллиардов рублей», — следует из текста объявления.

Кроме того, хозяин жеребца отметил, что предпочитает вести переговоры о продаже не по телефону, а по переписке, поэтому номер не указан.

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