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Челябинцы выставили на продажу гнедого жеребца стоимостью 400 млрд рублей

Экономика
Челябинцы выставили на продажу гнедого жеребца стоимостью 400 млрд рублей
pixabay.com  /  suju-foto / 2147 images

Челябинск, 30 ноября. Объявление о продаже гнедого скакуна появилось на портале Avito в Челябинске. Цена, которую просят за жеребца, в два раза превышает местный региональный бюджет, пишет URA.RU.

Продавец оценил коня в 400 млрд рублей, оправдывая столь астрономическую стоимость 9-кратным чемпионством.

«В Челябинске, в Тракторазоводском районе по адресу 2-й Ржевский переулок продается гнедой жеребец. Это 9-кратный чемпион, ему 5,5 лет. Стоимость коня составляет 400 миллиардов рублей», — следует из текста объявления.

Кроме того, хозяин жеребца отметил, что предпочитает вести переговоры о продаже не по телефону, а по переписке, поэтому номер не указан.

Тем временем в TikTok стало популярным видео, на котором лошадь получает яблоко и благодарит человека за угощение.

В Северной столице лошадь недавно заметили в потоке машин неподалеку от Обводного канала. Очевидно, животное убежало от наездника, но привычно двигалось в крайней полосе, пишет телеканал «Санкт-Петербург».

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челябинск лошадь жеребец объявление
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