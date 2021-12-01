Галкин в дубленке цвета капучино и шапке пилота запечатлелся на крыльце замка

Москва, 30 ноября. Популярный российский телеведущий и пародист Максим Галкин известен как большой модник. Он не скрывает, что большую часть его одежды купила ему его супруга — примадонна Алла Борисовна Пугачева, пишет Teleprogramma.pro.

Не секрет, что и Пугачева знает толк в моде и разбирается в трендах. У Аллы Борисовны — идеальный вкус, и она часто его демонстрирует, оказавшись на публике.

На этот раз Максим Галкин показал трендовый зимний наряд, появившись на крыльце именного замка деревни Грязь. Поместье припорошило свежим ноябрьским снегом, что придало фотографии еще более уютную атмосферу.

Телеведущий показал вход в замок и то, как вход в него был украшен к Новому году, ну и про себя не забыл, запечатлев себя в сторис Instagram.

«Посмотрите, какая сказка зимняя. Ну, прелесть. Просто уже Новый год практически. А шапочка-то у меня модная какая, ммм», — пояснил Максим Галкин.

На видеоролике пародист предстал в дубленке модного нынче оттенка капучино. На голове у него красовалась трикотажная шапка, напоминающая головной убор летчиков авиации.

Prt Scr instagram.com / @maxgalkinru

Стоит напомнить, что семейная чета Галкиных-Пугачевых живет в шикарном замке в деревне Грязь. В их семье растут двое детей — двойняшки Лиза и Гарри. При этом, несмотря на роскошные условия, дети растут воспитанными и трудолюбивыми.

Они совершенно не избалованы и с радостью помогают маме и папе по дому и в саду.

Счастливый отец активно ведет блог, где рассказывает и показывает, как это происходит.

Ранее, например, пародист показал, чем кормит детей по утрам.