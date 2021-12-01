Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 декабря 09:00
08:57
Политика
Читатели Spiegel потребовали от США не трогать «Северный поток — 2»
08:56
Политика
Киев обвинил в госизмене замглавкома Тихоокеанским флотом России Березовского
08:56
Общество
Соседство с баром портит жизнь жителям многоквартирного дома в Новом Уренгое
08:55
Политика
Пользователи Telegram высмеяли Украину после слов генсека НАТО Столтенберга о партнерах
08:55
Политика
Политолог Калиниченко: Украина ударила Лукашенко ножом в спину
08:54
Общество
Депутат Онищенко призвал россиян не паниковать из-за штамма коронавируса «Омикрон»
08:51
Происшествия
ФАН публикует фото с места ДТП с участием автобуса с вахтовиками в Татарстане
08:51
Общество
Хирург Хорошев: разрыв аневризмы приводит к мгновенной смерти
08:51
Шоу-бизнес
Галкин в дубленке цвета капучино и шапке пилота запечатлелся на крыльце замка
08:48
Политика
Политолог Калиниченко: Зеленский может повторить судьбу Януковича
Все новости

Галкин в дубленке цвета капучино и шапке пилота запечатлелся на крыльце замка
Шоу-бизнес
Галкин в дубленке цвета капучино и шапке пилота запечатлелся на крыльце замка
instagram.com  /  @maxgalkinru

Москва, 30 ноября. Популярный российский телеведущий и пародист Максим Галкин известен как большой модник. Он не скрывает, что большую часть его одежды купила ему его супруга — примадонна Алла Борисовна Пугачева, пишет Teleprogramma.pro.

Не секрет, что и Пугачева знает толк в моде и разбирается в трендах. У Аллы Борисовны — идеальный вкус, и она часто его демонстрирует, оказавшись на публике.

На этот раз Максим Галкин показал трендовый зимний наряд, появившись на крыльце именного замка деревни Грязь. Поместье припорошило свежим ноябрьским снегом, что придало фотографии еще более уютную атмосферу.

Телеведущий показал вход в замок и то, как вход в него был украшен к Новому году, ну и про себя не забыл, запечатлев себя в сторис Instagram.

«Посмотрите, какая сказка зимняя. Ну, прелесть. Просто уже Новый год практически. А шапочка-то у меня модная какая, ммм», — пояснил Максим Галкин.

На видеоролике пародист предстал в дубленке модного нынче оттенка капучино. На голове у него красовалась трикотажная шапка, напоминающая головной убор летчиков авиации.

Галкин в дубленке цвета капучино и пилотской шапке запечатлелся на крыльце замка
Prt Scr instagram.com / @maxgalkinru

Стоит напомнить, что семейная чета Галкиных-Пугачевых живет в шикарном замке в деревне Грязь. В их семье растут двое детей — двойняшки Лиза и Гарри. При этом, несмотря на роскошные условия, дети растут воспитанными и трудолюбивыми.

Они совершенно не избалованы и с радостью помогают маме и папе по дому и в саду.

Счастливый отец активно ведет блог, где рассказывает и показывает, как это происходит.

Ранее, например, пародист показал, чем кормит детей по утрам.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Галкин в дубленке цвета капучино и шапке пилота запечатлелся на крыльце замка
дети галкин пугачева инстаграм грязь
Комментировать