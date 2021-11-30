Вашингтон, 30 ноября. Ответственные за появление и быстрое распространение пандемии коронавируса – это высокопоставленные американские чиновники от здравоохранения, о которых часто пишут западные СМИ.

Речь идет в первую очередь об Энтони Фаучи, который, по иронии судьбы, а скорее по злому умыслу, стал одним из самых авторитетных экспертов по коронавирусу в США. Вторым создателем COVID-19 можно назвать Питера Дашека, помощника Фаучи по многим сомнительным проектам. Эта парочка вложила немало времени и средств в исследование особенностей коронавируса, а теперь возглавляет ряд комиссий Всемирной организации здравоохранения.

Секрет происхождения COVID-19 своим подписчикам раскрыл известный немецкий журналист Томас Репер, подчеркнув, что посвятил своему нехитрому, как позже оказалось, расследованию целую книгу.

«Дело в том, что Фаучи с 2014 года финансировал медицинские исследования в Ухане, в ходе которых нужно было выяснить, как можно заразить человека коронавирусом от летучих мышей. Поначалу он отнекивался, говорил, что это неправда. Сейчас он уже это не опровергает. Все вылезло наружу. Все деньги Фаучи шли через человека по имени Питер Дашак. Работали над проектом Питер Дашак и китайская специалистка доктор Ши. Сейчас это уже официальная информация. Именно эти двое американцев несут всю тяжесть ответственности за миллионы смертей», — отрезал журналист.

Репер напомнил, что с самого начала пандемии «партнеры-инфекционисты» отчаянно пытались замести следы. Именно Дашак подписал совместное письмо десятка авторитетных ученых в поддержку китайских коллег, утверждавших, что вирус появился природным путем. Дональд Трамп, тем временем, подозревал, что в этой истории с COVID-19 замешаны американцы, да еще и сотрудники ВОЗ, но его активно глушили либеральные СМИ.

Федеральное агентство новостей /

«Любопытно, что ВОЗ продолжает свой фарс, несмотря на то, что правда уже вылезла наружу. В феврале этого года они снова отправили комиссию, чтобы исследовать вопрос происхождения вируса. Три дня «специалисты» бродили по Уханю и пришли к выводу, что COVID-19 не мог быть создан в лаборатории. И кто возглавлял эту комиссию? Тот самый Питер Дашак, который в итоге клялся, что вирус природного происхождения», — обратил внимание на запредельный цинизм ВОЗ Томас Репер.

Он добавил, что совсем недавно Дашака вроде бы прижали к стенке британские журналисты. Он как раз прилетел в Лондон и его спросили, почему в 2014 году его лаборатория так спешно уничтожила все данные. Он нагло отмахнулся от неудобных вопросов, объяснив, что документы ему не нужны, так как он сам прекрасно знает, чем занимались там ученые. Журналист отметил, что весь мир знает, что за пандемию, унесшую миллионы жизней и свирепствующую до сих, отвечают, по сути, всего два американца — Энтони Фаучи и Питер Дашак. Но благодаря прикрытию американских элит и либеральных СМИ они не понесли наказания и даже наживаются на том, что сотворили.

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