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Мать Аршавина не смогла отсудить у Казьминой 2 млн рублей

  /   Обновлено: 30 ноября 2021 18:41
Общество
Мать Аршавина не смогла отсудить у Казьминой 2 млн рублей
Prt Scr youtube.com  /  Россия 24

Санкт-Петербург, 30 ноября. Красносельский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел гражданское дело по иску матери экс-футболиста Андрея Аршавина Татьяны к бывшей невестке Алисе Казьминой и отказал истцу. 

Суд отказал матери экс-футболиста в возмещении около 2 миллионов рублей. По ее словам, Казьмина длительное время проживала в ее квартире без правовых оснований на это и даже при существовании судебного решения о выселении.

Как выяснил ФАН, экс-жена спортсмена безвозмездно проживала в доме, лишая Аршавину возможности сдать или продать квартиру. Стороны не смогли решить конфликт во внесудебном порядке.

«Татьяна Аршавина просила взыскать с Алисы Аршавиной сумму неосновательного обогащения за период с 01.03.2020 по 01.03.2021 в размере 1 920 000 рублей и проценты на сумму долга в размере 36 150 рублей 59 копеек, а также госпошлину», — уточнили в суде.

Ранее иск Аршавиной к бывшей невестке о взыскании неосновательного обогащения был переправлен из Приморского суда по подсудности. Как выяснилось, бывшая супруга ее сына даже не была прописана в таунхаусе в Приморском районе, а зарегистрирована у матери в квартире на улице Котина.

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суд аршавин казьмина
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