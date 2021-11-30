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Читатели «Гуаньча» заявили, что Украине пора вернуться в состав России

Политика
Читатели «Гуаньча» заявили, что Украине пора вернуться в состав России
Федеральное агентство новостей

Пекин, 30 ноября. Политизация бизнес-процессов на Украине может обернуться для страны вхождением в состав России. Об этом высказались читатели китайской газеты «Гуаньча».

Инвесторы из КНР судятся с Украиной из-за предприятия «Мотор Сич». Компания Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment подала иск против Киева в международный суд в Гааге с требованием компенсировать 4,5 миллиарда долларов из-за несправедливого отношения государства к китайским вкладчикам и незаконных санкций.

«Посмотрим, будут ли американцы в этот раз платить за свою собаку», — отметил один из читателей.

«Это украинское правительство действительно ни на что не способно. Ждем, когда придет Россия и превратит Украину в землю русскую», — пригрозил катастрофическими последствиями другой.

Читатели «Гуаньча» заявили, что Украине пора вернуться в состав России
Федеральное агентство новостей /

Третий упрекнул Киев в политизации деловых процессов. Комментатор заявил, что раз Украина хочет этого, то пусть получает.

«Бизнес — это бизнес, так и должно быть», — подчеркнул он.

«Разве Гаага не поддержит США, которые покрывают Украину?» — поинтересовался очередной читатель.

Шевченковский районный суд Киева ранее арестовал имущество и 100% акций предприятия «Мотор Сич», информирует НСН. Компания подозревается в «диверсионной и подрывной деятельности» якобы в пользу РФ.

Украинские интернет-пользователи также обсудили иски против Киева. По словам комментаторов, России тоже необходимо требовать компенсации.

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