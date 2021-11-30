Главные новости дня: 30 ноября

ФАН публикует дайджест событий 30 ноября.

Несколько очагов возгорания зафиксировали на участках шахты «Листвяжная»

Пожар зафиксирован на нескольких участках шахты «Листвяжная». Ранее эксперты проанализировали пробы воздуха из «Листвяжной» и подтвердили, что в шахте произошел взрыв. Изначально сообщалось о 52 погибших, однако одному из спасателей удалось выжить — он провел под землей почти сутки и самостоятельно выбрался на поверхность.

Десятибалльные пробки сковали Петербург из-за аномального снегопада

Жители Петербурга утром во вторник встали в десятибалльных пробках из-за снегопада, который накануне обрушился на город. Коммунальщики оказались не готовы к таким аномальным осадкам, поэтому почти все улицы Северной столицы окрасились красным и оранжевым цветами, судя по данным сервиса «Яндекс.Пробки». Наиболее напряженная дорожная обстановка сложилась на Октябрьской набережной, проспекте Косыгина и Заневском проспекте в сторону центра.

Коммунист Рашкин попал в больницу

Депутат Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин находится в больнице на лечении, рассказал информированный источник во фракции. Ранее стало известно, что парламентарий от КПРФ потерял депутатскую неприкосновенность. Соответствующее решение было принято по итогам голосования в Государственной думе РФ. Уточняется, что коммунист лишился иммунитета на фоне дела о незаконной охоте.

Экс-схиигумена Сергия приговорили к 3,5 года колонии

Измайловский суд Москвы вынес приговор бывшему схимонаху Сергию (Николай Романов). Его приговорили к 3,5 года колонии общего режима. Суд признал виновным отлученного от церкви схиигумена Среднеуральского женского монастыря в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве. При этом вину он не признал.

Федеральное агентство новостей /

Власти России не станут вводить штрафы за отказ от вакцинации против COVID-19

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном введении в России штрафов за отказ вакцинироваться против коронавирусной инфекции. Правительство страны не планирует идти на такие меры, подчеркнул Песков. Так он отреагировал на сообщения о том, что в Австрии отказ от обязательной вакцинации будет караться штрафом в размере до 7,2 тысячи евро.

Чубайс признал причастность ко всем негативным явлениям, происходящим в России

Специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями Анатолий Чубайс дал интервью журналистке Ксении Собчак, где признал вину за «все плохое» в России. Он добавил, что влияет на процессы, происходящие в России, так как «где-то что-то недопоняли, недоделали, недоработали». Также Чубайс отметил, что из-за него в стране и происходят положительные изменения.

Первый канал запустит «Поле чудес» в новом формате

Руководство Первого канала решило запустить популярную программу «Поле чудес» в новом формате. Первый канал не будет продлевать контракт с телекомпанией «ВИД», которая занималась производством шоу. Его не удовлетворили условия, которые были предложены в новом соглашении. Еще в начале октября стало известно об изменении интерьера студии шоу «Поле чудес». Тогда появились декорации в виде разноцветных витражей.

Global Look Press / Federico Pestellini via www.imag/www.imago-images.de

Лионель Месси в седьмой раз завоевал «Золотой мяч»

Аргентинский форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» — награды лучшему футболисту года в Европе. Трофей стал уже седьмым в карьере нападающего. Торжественная церемония состоялась в парижском театре «Шатле». До этого Месси был обладателем «Золотого мяча» в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах.

Губерниев запустил флешмоб в поддержку бросившего перчатку в канадского хоккеиста Панарина

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев запустил флешмоб #fromRussiawithGlove в поддержку российского хоккеиста Артемия Панарина, выступающего в НХЛ за «Нью-Йорк Рейнджерс». По словам Губерниева, Панарин в ответ на негативные высказывания о России запустил перчатку в канадца Брэда Маршана из «Бостона». Команда «Нью-Йорк Рейнджерс» победила в том мачте благодаря шайбе, которую забросил Панарин.