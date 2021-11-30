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Новый премьер Швеции Андерссон: Стокгольм не будет подавать заявку на членство в НАТО

Политика
Новый премьер Швеции Андерссон: Стокгольм не будет подавать заявку на членство в НАТО
 /  pixabay.com

Стокгольм, 30 ноября. Швеция не намерена присоединяться к НАТО, рассказала премьер-министр страны Магдалена Андерссон, представляя политику нового правительства.

Соответствующая информация распространена в заявлении Андерссон. По ее словам, неучастие в военных союзах хорошо служит Швеции, а также способствует стабильности и безопасности в Северной Европе.

«Швеция не будет подавать заявку на членство в НАТО. Швеция не будет занимать пассивную позицию, если другая скандинавская страна или государство-член ЕС пострадает от стихийного бедствия или нападения, и мы ожидаем, что эти страны будут действовать таким же образом, если это коснется Швеции», — подчеркнула она.

Ранее стало известно, что впервые в истории Швеции пост министра займет женщина-трансгендер. Лина Аксельссон Килблом сменила пол в 90-е годы и в возрасте 51 года возглавила ведомство, которое занимается вопросами высшего образования.

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нато швеция андерссон
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