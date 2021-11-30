Кедми: жесткий ответ России на переход странами НАТО красных линий не заставит себя ждать

Москва, 30 ноября. Смысл существования Североатлантического альянса заключается в формировании военных угроз для России, которая даст жесткий ответ НАТО, если страны военного блока пересекут красные линии, считает политолог Яков Кедми.

Таким мнением в интервью изданию «Народные Новости» поделился бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Он отреагировал на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Альянс «последовательно осуществляет наиболее масштабное расширение общей системы обороны со времен холодной войны». По словам политолога, страны западного военного блока попросту пытаются усилить свое присутствие у российских границ.

«Они постепенно и постоянно наращивают силы, потому что иначе нет смысла в НАТО. Ведь это организация совершенно не имеющая никакой цели для существования, кроме как военной угрозы для России», — объяснил он.

Эксперт отметил, что смысл существования НАТО сводится к постоянной конфронтации с Россией. Если не будут искусственно создаваться очаги напряженности, то Альянс превратится в бесполезную организацию. При этом Кедми уточнил, что ответ Москвы на переход красных линий грозит неприятностями для Запада и не заставит себя ждать.

«Если же Альянс перейдет красную линию России, то страна на это ответит», — подытожил он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны перебрасывают военную технику к российским границам. Он также указал на активизацию инструкторов НАТО на территории Украины, передает RT.