Молодежное движение «Поколение Z» запустило приложение «Z-Аватар» для самообразования

Санкт-Петербург, 30 ноября. Мобильное приложение «Z-Аватар» поможет молодежи Санкт-Петербурга и Ленинградской области заниматься саморазвитием в интерактивной форме.

Официальный запуск приложения состоялся в 2021 году. Проект разработан молодежным движением «Поколение Z». Так, «Z-Аватар» использует геймификацию, чтобы делать процесс обучения более увлекательным.

Пользователям приложения открывается доступ к участию в мероприятиях и соревнованиях. Друзья смогут конкурировать друг с другом и зарабатывать баллы — затем они смогут обменять бонусы на товары и услуги. Приложение «Z-Аватар» имеет бесплатный доступ благодаря участникам партнерской экосистемы образовательного проекта и поддержке Фонда президентских грантов. Релиз уже состоялся на платформах Android и iOS.

Движение «Поколение Z» ранее завоевало лидерство на Всероссийском конкурсе социальных проектов. Участница Алиса Погудкина поделилась впечатлениями после победы и получения гранта для мультимедийного проекта.