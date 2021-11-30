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Молодежное движение «Поколение Z» запустило приложение «Z-Аватар» для самообразования

  /   Обновлено: 30 ноября 2021 18:33
Технологии
Молодежное движение «Поколение Z» запустило приложение «Z-Аватар» для самообразования
pixabay.com/PD

Санкт-Петербург, 30 ноября. Мобильное приложение «Z-Аватар» поможет молодежи Санкт-Петербурга и Ленинградской области заниматься саморазвитием в интерактивной форме.

Официальный запуск приложения состоялся в 2021 году. Проект разработан молодежным движением «Поколение Z». Так, «Z-Аватар» использует геймификацию, чтобы делать процесс обучения более увлекательным.

Пользователям приложения открывается доступ к участию в мероприятиях и соревнованиях. Друзья смогут конкурировать друг с другом и зарабатывать баллы — затем они смогут обменять бонусы на товары и услуги. Приложение «Z-Аватар» имеет бесплатный доступ благодаря участникам партнерской экосистемы образовательного проекта и поддержке Фонда президентских грантов. Релиз уже состоялся на платформах Android и iOS.

Движение «Поколение Z» ранее завоевало лидерство на Всероссийском конкурсе социальных проектов. Участница Алиса Погудкина поделилась впечатлениями после победы и получения гранта для мультимедийного проекта.

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образование приложение поколение z Z-Аватар
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