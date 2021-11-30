Банк России допустил рост ключевой ставки в декабре

Москва, 30 ноября. Банк России планирует рассмотрение широкого спектра решений относительно ключевой ставки, заявила в рамках форума «Россия зовет!» глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Совет директоров ЦБ на заседании 17 декабря будет анализировать диапазон изменения ключевой ставки — от 0 до повышения на 100 базисных пунктов (б. п.). На вопрос, насколько серьезно можно рассматривать вариант сохранения текущего уровня, Набиуллина ответила, что это, наверное, самый маловероятный сценарий.

«Мы сейчас пока движемся в рамках базового сценария, в рамках заседания на прошлом заседании совета директоров мы обозначили, как видим диапазон ставки до конца этого года — там диапазон от 0 до 100. Мы в этом диапазоне будем рассматривать решение, но надо сказать, что сейчас прогноз и по инфляции идет скорее по верхней границе нашего прогноза. Мы это будем учитывать, плюс к этому получим дополнительные данные, в том числе по инфляции за ноябрь с разбивкой по ценам, по услугам. Когда появится эта информация, наверное, будет больше понимания», — объяснила она.

Председатель Центробанка также прокомментировала слова бизнесмена Олега Дерипаски, призвавшего снизить ключевую ставку, чтобы предоставить бизнесу более доступные кредиты.

Некоторые аналитики допускают, что ЦБ может поднять ставку сразу на150 базисных пунктов ради еще более существенного ограничения роста инфляции и стабилизации рубля. Поэтому инвесторы пока не спешат возвращаться в российские облигации, пишет INFOX.