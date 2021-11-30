В Японии открылся дом для игр и общения с кошками

Посетители могут поиграть с пушистиками, покормить их, побаловать кошачьей мятой или просто погладить. Многие японцы приходят сюда, чтобы поработать в расслабленной атмосфере.

Вдоль всего пространства кошачьего дома расставлены мягкие игровые комплексы, когтеточки и лежаки для удобства хвостатого персонала. Посетители комплекса могут расположиться в удобных креслах, выбрать себе понравившегося пушистика и провести время в обществе других мурлыкающих братьев наших меньших. Менеджер парка «Намджатаун» Кодзи Кедука рассказал, что такие пространства пользуются большой популярностью среди местного населения.

«Вы можете их подкармливать, играть с ними кошачьей мятой, фотографировать на смартфон или просто гладить», — объяснил Кедука.

Посетительница кошачьего парка развлечений Сатоми Сибуя призналась, что только тут она обретает истинное вдохновение, необходимое ей для работы.

«Когда я сижу дома, мне сложно даются новые идеи, а когда я здесь, я расслабляюсь. Играя с кошками мне проще придумывать. Они милые и вдохновляющие, поэтому я предпочитаю учиться и делать что-то в таких местах, как это», — делится Сатоми.

Пространство японского кошачьего дома достаточно большое, чтобы посетители не мешали друг другу, а высота потолков составляет двенадцать метров. На территории парка проживает тридцать кошек, ежедневно ждущих, что кто-то придет и поиграет с ними.