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Премьер Эфиопии призвал боевиков добровольно сложить оружие и перейти к мирным переговорам

Весь мир
Премьер Эфиопии призвал боевиков добровольно сложить оружие и перейти к мирным переговорам
twitter.com  /  @AbiyAhmedAli

Аддис-Абеба, 30 ноября. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед призвал сепаратистов «народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) сложить оружие и добровольно сдаться национальной армии.

«Уже завтра мы планируем выступить на врага, и мы победим его. Это наша работа — не позволять им грабить, убивать, разрушать страну, унижать женщин и детей. Они живут слепо, у них нет идей, они не мечтают о светлом будущем. Также боевики лишены должной подготовки.

Я хочу передать нашим оппонентам: скоро у нас не останется молодежи, которая жила бы в мирное время. Если НФОТ не сдастся, страна будет страдать от последствий деятельности радикалов долгие годы», — заявил премьер-министр.

Абий Ахмед уверен, что в ближайшее время конфликт завершится, потому что правительственные войска Эфиопии, как никогда, подготовлены и воодушевлены. Не последнюю роль в этом сыграло прибытие политика на первую линию обороны.

Подробнее о том, как появление премьер-министра подняло боевой дух солдат и привело к изменению баланса сил на фронте, можно прочитать в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Премьер Эфиопии призвал боевиков добровольно сложить оружие и перейти к мирным переговорам
Федеральное агентство новостей /

 

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африка эфиопия
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