Дипломаты МИД РФ обсудят с властями ЦАР дальнейшее укрепление сотрудничества

Банги, 30 ноября. Делегация дипломатов Министерства иностранных дел России прибыла в столицу Центральноафриканской Республики с рабочим визитом, сообщает Ndjoni Sango.

«Сегодня самолет Ту-154 приземлился в Международном аэропорту Банги. Стороны проведут несколько встреч и обсудят дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества. Также российская делегация намерена посетить ряд праздничных мероприятий, которые пройдут в ближайшие дни», — говорится в материале издания.

Дипломаты уже присутствовали на торжественной церемонии открытия памятника, посвященного подвигу отечественных специалистов в Центральноафриканской Республике. Культурный объект стал символом теплых дружественных отношений между Россией и ЦАР.

После переговоров с правительством страны делегация отправится на парад в честь Дня провозглашения республики, который пройдет 1 декабря в Банги. Ранее с грядущим праздником лидера ЦАР Фостен-Арканжа Туадера поздравил президент России Владимир Путин.

Во время телефонного разговора стороны обсудили борьбу с новым штаммом коронавирусной инфекции «Омикрон».