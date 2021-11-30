Средиземноморский союз призвал к своевременному проведению выборов в Ливии

Барселона, 30 ноября. Участники Шестого регионального форума организации Союз для Средиземноморья (UfM) объявили о поддержке международных усилий политического процесса в Ливии, призвав к своевременному проведению президентских и парламентских выборов.

Встреча на уровне министров иностранных дел прошла накануне в столице Каталонии. Обсуждения касались в том числе происходящего в североафриканской стране. В заключительном заявлении государства-члены подтвердили важность внутриливийского урегулирования под эгидой ООН, которое направлено на достижение мирного решения кризиса на основе дорожной карты и соответствующих резолюций Совета Безопасности.

Участники поддержали политический процесс, призванный сохранить единство, суверенитет и территориальную целостность Ливии. Они указали на необходимость общенационального примирения и проведения президентских и парламентских выборов, запланированных на 24 декабря.

Союз отверг внешнее вмешательство в дела страны, а также призвал к выполнению пунктов женевского соглашения о прекращении огня и полному выводу всех иностранных войск и наемников.

Главы МИД стран-членов Средиземноморского союза в заявлении подтвердили необходимость активизировать усилия по разрешению затяжных конфликтов и кризисов, которые препятствуют достижению стабильности в регионе.

Ранее заместитель главы Президентского совета Ливии предложил подготовить проект национальной хартии, которая обяжет кандидатов на выборах принять итоги голосования. Документ призван повысить шансы на успех избирательного процесса.