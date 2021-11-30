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Глава МИД Бразилии Франко Франса подарил Лаврову футболку с номером футболиста Неймара

  /   Обновлено: 30 ноября 2021 18:18
Политика
Глава МИД Бразилии Франко Франса подарил Лаврову футболку с номером футболиста Неймара
twitter.com  /  МИД России

Москва, 30 ноября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Бразилии Карлос Альберто Франко Франса подписали план политических консультаций и обсудили стремление южноамериканской страны в постоянные члены Совбеза ООН.

Уточняется, что стороны провели переговоры в Москве. Во время мероприятия Лавров и Франко Франса также пообещали «сблизить позиции по применению вакцин» от коронавируса.

Помимо этого, во время встречи министры иностранных дел Российской Федерации и Бразилии обменялись сувенирами. Главе внешнеполитического ведомства РФ досталась футболка с номером бразильского футболиста Неймара.

Ранее Лавров провел переговоры со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. МИД России сообщил, что темой обсуждения глав внешнеполитических ведомств стала годовщина подписания соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Кроме того глава МИД РФ и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян обсудили вопросы, связанные с ситуацией на армяно-азербайджанской границе. Во время беседы стороны согласились с необходимостью мирного урегулирования конфликта «путем мирных переговоров в рамках мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ», сообщала Национальная служба новостей.

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Все новости / Политика / Глава МИД Бразилии Франко Франса подарил Лаврову футболку с номером футболиста Неймара
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