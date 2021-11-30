Актриса Кира Найтли вместе с семьей заболела COVID-19

Лондон, 30 ноября. Британская актриса Кира Найтли и ее семья заразились коронавирусной инфекцией, сообщило издание The Telegraph.

Кинозвезда призналась, что ушла на самоизоляцию и чувствует себя «довольно паршиво». По ее словам, дочери быстро выздоровели после COVID-19, а ее супруг, экс-вокалист группы Klaxons Джеймс Райтон, перенес инфекцию бессимптомно.

«Он очень доволен собой. Он убежден, что это случилось, потому что он плавает в холодной воде, а я нет», — объяснила Найтли.

Актриса известна по ролям в фильмах «Играй как Бекхэм», «Пираты Карибского моря». За роль Элизабет Беннет в киноленте «Гордость и предубеждение» Найтли была номинирована на премии «Оскар» и «Золотой глобус».

Ранее актер Кевин Макнелли, исполнивший роль мистера Гиббса в фильме «Пираты Карибского моря», заявил о желании вернуть Джонни Деппа на роль Джека Воробья в будущих частях франшизы.