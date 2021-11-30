Депутаты красноярского горсовета посчитали необходимым поднять зарплату мэра

Красноярск, 30 ноября. Зарплата красноярского мэра Сергея Еремина поднимется на 50 тысяч — до 300 тысяч рублей. Такое решение приняли депутаты местного горсовета.

Вопрос был вынесен на обсуждении сессии городского совета. В результате голосования изменение зарплаты градоначальника было одобрено: за проголосовали 23 депутата, против — трое, остальные воздержались.

Депутат от ЛДПР Роман Крастелев был категорически несогласен, считая, что лучше, раз есть такая возможность, повысить зарплату главам муниципалитетов. Кроме того, по его мнению, у водителей маршрутного автобуса «ответственности больше, чем у мэра». В свою очередь депутат от КПРФ Александр Амосов увеличение зарплаты главы города назвал «вредным».

«Спросите жителей города, что они об этом думают. Эти деньги есть куда потратить. У нас много в городе проблем, и проблема низких зарплат чиновников таковой не является. Проект абсолютно вредный, считаю, что голосовать за него нельзя, и призываю проголосовать против», — цитирует его сетевое издание «Проспект мира».

Однако депутаты, которые одобрили инициативу, уверены, что «250 тысяч рублей для мэра — это смешно». К тому же они одновременно голосовали за повышение вознаграждения и части других муниципальных служащих.

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