Евгения Симонова призналась, что не боится смерти от рака легких

Москва, 30 ноября. Актриса Евгения Симонова подтвердила информацию о борьбе с онкологическим заболеванием и объяснила, как столкновение с диагнозом изменило ее отношение к смерти.

Новости о заболевании Симоновой стали появляться в 2020 году, однако артистка не комментировала информацию о своем здоровье и редко общалась с прессой. Советская кинозвезда решила поднять эту тему лишь в интервью для проекта «Скажи Гордеевой». Артистка призналась, что перестала бояться смерти во время лечения.

«По поводу себя, вот правда, я не боюсь. Я не могу сказать, что я готова умереть завтра-послезавтра, если скажут, что надо, я могу принять это, потому что я благодарна. Я 66 лет так прожила», — поделилась актриса.

Врачи обнаружили признаки заболевания еще несколько лет назад. Артистка была уверена, что страдает от воспаления легких. В 2013 году она отправилась на лечение в Германию, где перенесла удаление нижней доли правого легкого, передает «Вечерняя Москва».

Руководитель дома моды Louis Vuitton Вирджил Абло ушел из жизни 28 ноября после борьбы с онкологическим заболеванием. Модельер узнал о своем диагнозе в 2019 году, но не афишировал эту информацию.