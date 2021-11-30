Лукашенко договорился с Путиным о посещении Крыма

Минск, 30 ноября. Крымский полуостров де-факто и де-юре стал территорией Российской федерации после референдума, рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По словам главы государства, он собирается посетить полуостров, у него есть договоренность с президентом России Владимиром Путиным. Помимо этого, Лукашенко отметил, что планирует начать свой визит в Крым с посещения Севастополя. Также белорусский лидер подчеркнул, что его поездка на полуостров будет означать признание Крыма частью Российской Федерации, пишет РИА Новости.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск предложит Москве свою территорию для размещения ядерного оружия, если подобное вооружение стран НАТО будет переброшено в Польшу. По его словам, он готов предложить Путину вернуть ядерное оружие в республику.