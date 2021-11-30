Сиомара Кастро лидирует в подсчете голосов на президентских выборах в Гондурасе

Тегусигальпа, 30 ноября. Кандидат в президенты Гондураса от «Партии свободы и восстановления Гондураса» (Libre) Сиомара Кастро лидирует в гонке, несмотря на большую задержку в подсчете голосов. Об этом сообщает Национальный избирательный совет центральноамериканского государства.

Con 44% de las actas procesadas la gran ventaja de Xiomara Castro se mantiene: pic.twitter.com/ly9H1WZErW — Jeff Ernst (@jeffgernst) November 29, 2021

По итогам подсчета чуть более 40% обработанных бюллетеней, Сиомара Кастро набрала 53,61% голосов, в то время как ее основной оппонент консерватор Насри Асфура от правящей Национальной партии получил 33,87%. Яни Розенталь от Либеральной партии с 9,21% занимает третье место. Остальные претенденты на пост президента Гондураса набрали менее 1%. Около 67 тысяч бюллетеней, или 3%, зарегистрированы как недействительные. Выборы 28 ноября ознаменовались рекордно высокой явкой в 68%.

Федеральное агентство новостей /

Несмотря на значительный отрыв в 20%, Кастро и ее сторонники вынуждены ждать завершения медленно продвигающегося подсчета, неожиданно приостановленного через день после голосования.

В случае подтверждения победы Сиомара Кастро станет первой женщиной-президентом Гондураса и сможет вернуть левые силы к власти через 12 лет после свержения ее супруга Мануэля Селайи в результате переворота в 2009 году.

«Надеюсь, что приостановка подсчета обработки бюллетеней не продлится много дней», — отметил глава наблюдательной миссии Организации американских государств (ОАГ) Луис Гильермо Солис.

Солис подчеркнул, что подсчет голосов должен завершиться скоро, отметив, что это процесс занимает больше времени в сельских районах.

????????❤️ya hicimos historia, ahora vamos a construir futuro. #NewProfilePic pic.twitter.com/BjMM2rkt8r — Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) November 30, 2021

Воспоминания о выборах 2017 года

Задержка объявления итогов голосования вызвала у населения Гондураса воспоминания о выборах 2017 года, когда отрыв оппозиционных кандидатов внезапно начал сокращаться после приостановки подсчета Национальным избирательным советом. Эти события вызвали сильное недовольство среди жителей и привели к бурным протестам.

Тем не менее на данный момент в центральноамериканской стране не начались волнения, учитывая существенную разницу в 20%. Кастро поприветствовала свою «громкую победу» после того, как ее сторонники отпраздновали вероятный уход с поста президента Хуана Орландо Эрнандеса, обвиняемого в коррупции и причастности к наркоторговле.