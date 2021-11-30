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Путин: структура российской энергетики на 86% является «зеленой»

Экономика
Путин: структура российской энергетики на 86% является «зеленой»
pixabay.com

Москва, 30 ноября. Российская энергоструктура состоит на 40% из гидроэнергетики, атомной энергетики и возобновляемых источников, а с учетом газа ее «зеленая» доля доходит до 86%, Такие данные на форуме «Россия зовет» привел президент РФ Владимир Путин.

Глава государства отметил, что такую структуру имеют лишь три или четыре страны мира, максимум пять. Он обратил внимание, что развитые страны, накопив объем выбросов в атмосфере, «начинают диктовать странам с недостаточным уровнем развития новые правила», которые тормозят их в дальнейшее развитие.

«Бедность и миграционные потоки будут сохраняться. Мы этого хотим? Наверное, нет, никто же этого не хочет. Это тонкая совместная работа с поиском компромиссов, которые устроят все страны», — цитирует Путина ТАСС.

Он выразил уверенность, что этого возможно достичь, «потому что угрозу несбалансированного развития все понимают». Однако энергопереход должен быть мягким, а не приводящим к ценовому всплеску, который сейчас наблюдается в мировой энергетике.

Глава департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов ранее указывал, что пока нет четких параметров изменения экономики, согласованных разными странами в рамках климатической повестки. По истории с угольной энергетикой видно, что могут быть откаты в планах по энергопереходу, цитирует его INFOX.

В рамках форума Путин также затронул тему взаимоотношений с Европой. Он призвал западных партнеров руководствоваться рыночным подходом в сотрудничестве с российскими компаниями.

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Все новости / Экономика / Путин: структура российской энергетики на 86% является «зеленой»
путин энергетика зеленая энергетика энергопереход
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