Телеведущий Губерниев озвучил лучший ответ хоккеисту Маршанду за слова о России

Соцсети вскипели негодованием и выражают бурную поддержку отечественному хоккею и России, присоединяясь к флешмобу #fromRussiawithGlove. Об этом рассказал в беседе с ФАН телеведущий, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ», главный редактор Объединенной дирекции спортивных телеканалов ВГТРК Дмитрий Губерниев.

Ранее СМИ сообщили о том, что в ходе мачта после слов форварда «Бостон Брюинз» Брэда Маршанда о России российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин бросил в него перчатку.

«Я решил поддержать спортсмена. Понятно, что Панарин молодец в этой ситуации. Брэд Маршанд — известный провокатор. Он так часто делает. Вот и в этот раз брякнул что-то такое. Лучшим ответом будет забить ему целую пачку голов на Олимпийских играх, но в данной ситуации Панарин совершенно искренне возмутился и сделал, наверное, то, что должен был сделать», — сказал телеведущий.

Дмитрий Губерниев также рассказал, каким именно образом он решил выразить солидарность.

«Это словесная история. В спорте так часто бывает. В данном случае мы понимаем, что есть вещи, которые, скажем так, не поддаются букве правил, но с человеческой точки зрения неприемлемы. Я запустил флешмоб #fromRussiawithGlove (#изРоссиисПерчаткой. — Прим. ФАН)», — пояснил собеседник ФАН.

instagram.com / @artemiypanarin

В завершение он рассказал о том, как информационное пространство отреагировало на его акцию.

«Люди поддерживают! Пишут! Соцсети бурлят. Звонят телевидение, радиоканалы, чтобы поддержать Артемия, наш хоккей и Россию!» — подытожил спортивный комментатор.

Ранее стало известно о том, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин помог своему клубу одержать победу над «Каролиной Харрикейнз». Отмечается, что победная шайба стала для игрока 749-м голом в НХЛ.