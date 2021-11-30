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Украинцы призвали европейцев молиться после «ядерного ответа» Лукашенко Польше

Политика
Украинцы призвали европейцев молиться после «ядерного ответа» Лукашенко Польше
Федеральное агентство новостей

Киев, 30 ноября. Зеркальный ответ Александра Лукашенко на гипотетическую ядерную угрозу со стороны Польши больше всего почему-то взволновал украинцев.

В то время, как польские чиновники и журналисты вяло отреагировали на грозное обещание белорусского лидера, украинские медиа и в особенности социальные сети буквально взорвались. СМИ, придерживаясь официальной идеологии Киева, тут же назвали президента Белоруссии воинственным диктатором. Простые пользователи украинского сегмента Сети, тем временем, по большей части всецело поддержали Александра Лукашенко.

Как известно, президент Белоруссии в беседе с журналистами отметил, что Североатлантический альянс продолжает нагнетать обстановку у границ и уже завуалировано угрожает размещением ядерного оружия в Польше. Он упомянул недавнее высказывание генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который пообещал разместить ядерные ракеты в Восточной Европе, если Германия откажется от такой сомнительной чести. Слова генсека тогда вызвали бурный ажиотаж на Украине и в Польше. Киев с Варшавой оперативно заявили о готовности принять ядерное оружие США и разместить его на своей территории.

Украинцы призвали европейцев молиться после «ядерного ответа» Лукашенко Польше
Федеральное агентство новостей /

Лукашенко отметил, что, если НАТО осуществит свою угрозу и перебросит непростые ракетные установки к границам Белоруссии, у него не останется другого выбора как ответить зеркально. Белорусский президент предупредил, что в случае такого развития событий попросит Россию разместить свои ядерные ракеты в Белоруссии.

Украинские СМИ и Telegram-каналы оперативно распространили эту новость и вызвали немалый ажиотаж среди простых украинцев. Причем вопреки агрессивной, антибелорусской подаче украинские читатели в большинстве своем поддержали решение Лукашенко и предсказали Европе, мягко говоря, непростые времена.

«Допрыгались. Ядерный ответ Лукашенко так встряхнет всю Европу, что мало не покажется. Вангую, что завтра перепуганные поляки примут всех беженцев, открестятся от ракет НАТО и попросят у Лукашенко прощения, признав итоги выборов. А послезавтра выйдут из Евросоюза, просто на всякий случай»;

«Ну вот, теперь все наши разорутся, что Белоруссия готова долбануть по Украине ядерной болванкой. Плевать на Польшу с НАТО, мы ж центр мира. Я у нас одно секретное оружие в ответ — неадекватные Арестович с Даниловым»;

«Глупые европейцы решили поиграть в демократию и не признавать Лукашенко законным президентом. Теперь жрите, спите и думайте — проснетесь ли утром. А лучше сразу молитесь всем богам, чтобы Альянс не вывел Батьку из себя»;

«Ну теперь полякам гайки. И остальным майданщикам, качавшим Минск тоже. Мы ведь, кстати, тоже сильно поддерживали тот майдан, то есть тож можно помолиться. И шо на слова бацьки ответят товарищи из Вашингтонского обкома? А ответить и нечего», — иронизируют украинцы.

Ранее немецкий политолог Рар рассказал, как ловкий ход Ангелы Меркель спас «Северный поток — 2» от дальнейших задержек запуска.

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