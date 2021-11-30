ВМС Украины провели ходовые испытания двух американских катеров Island в Черном море

Киев, 30 ноября. ВМС Украины провели ходовые испытания полученных от США катеров береговой охраны типа Island в акватории Черного моря.

По имеющейся информации, катера P192 «Сумы» и Р193 «Фастов» успешно прошли испытания в открытом море. Отмечается, что в ходе тестирования были отработаны маневрирование и другие задачи, необходимые для подготовки судов к эксплуатации в составе дивизиона катеров.

На минувшей неделе в пресс-службе ВМСУ сообщили, что переданные Киеву американской стороной катера примут участие в обеспечении морской безопасности в акваториях Черного и Азовского морей. В Киеве заявили, что эти суда позволят морским силам государства повысить уровень совместимости с флотами стран НАТО.

Ранее сообщалось, что пограничная служба Украина весной 2022 года получит первый патрульный катер FPB 98 MKI французского производства. Стоит отметить, что США недавно призвали западные страны наращивать поставки оружия и техники Киеву, передает RT.