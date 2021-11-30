Производители косметики жалуются на недобросовестную конкуренцию в торгах на госзаказе

Генеральный директор ООО «Биопин ФАРМА» Ольга Окерешко рассказала в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот», как в условиях пандемии коронавируса компания нашла возможности для расширения бизнеса и на что стоит обращать внимание предпринимателям при подборе персонала.

Компания «Биопин ФАРМА» специализируется на производстве косметической продукции и бытовой химии. По словам Ольги Окерешко, сложные условия работы предприятия в условиях пандемии заставили ее искать новые рынки сбыта продукции.

«Время заставило нас вылезти из зоны комфорта. Мы стали экспортировать продукцию в страны ближнего зарубежья: Белоруссию, Украину, Казахстан, немного в Литву. Сейчас смотрим в сторону США», — рассказала предприниматель.

Кроме того, компания наладила выпуск новой продукции, а ограничения, вызванные пандемией, привели к широкой цифровизации производственных процессов.

«В пандемию мы решили обновить программы, обновить сайты. Цифровизация в полный рост стала во главу угла нашей деятельности, поскольку это и наше окно в мир, и условия нашей стыковки с различными государственными программами», — отметила Ольга Окерешко.

При расширении бизнеса предприятие столкнулось с проблемой нехватки квалифицированных кадров.

«Сейчас, когда мы выходим на новые рынки и выпускаем много новой продукции, нам нужны разработчики, химики-аналитики, аппаратчики, то есть специалисты на производство. Но также требуются маркетологи, менеджеры по развитию сетевых продаж», — рассказала Ольга Окерешко.

При подборе персонала, по словам эксперта, предприятия часто сталкиваются с низкой квалификацией трудоустраиваемых. Однако особой проблемы для себя предприниматель в этом не видит, поскольку в силу специфики производства компания прилагает усилия к обучению своих сотрудников.

«Мы сами адаптируем их в свою систему. Нам в принципе нужны только базовые знания, мы даже не очень приветствуем прошлый опыт работы», — пояснила она.

В связи с этим компания больше ориентирована на привлечение молодых сотрудников и студентов вузов.

«Мы очень приветствуем студентов технологического института, даем им возможность заниматься разработкой продукции в нашей компании. Приглашаем на работу даже ту молодежь, которая просто хочет себя попробовать, даем им возможности работать в лаборатории или на производстве», — рассказала Ольга Окерешко.

Федеральное агентство новостей / Елена Алексеенкова

Генеральный директор ООО «Биопин ФАРМА», так же, как ее коллега генеральный директор АО «Изотерм» Виктория Нестерова, обратила внимание на недобросовестную конкуренцию при участии в торгах на контракты в госзаказе. По ее словам, в техзаданиях по контрактам в сфере косметической продукции не редко прописываются требования, необязательные при выпуске этой продукции, но создающие условия для отсева конкурентов.

«Очень часто мы видим совершенно четко заказной характер технического задания, когда какие-то феромоны непонятно для чего в антисептике вдруг появляются. Такой вот отсекающий фактор, который наносит вред всем. На это нужно обратить внимание», — отметила предприниматель.

В завершении Ольга Окерешко рекомендовала начинающим предпринимателям серьезно относиться к подбору персонала.