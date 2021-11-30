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«Газпром-медиа» запустил российский аналог TikTok

  /   Обновлено: 30 ноября 2021 17:40
Технологии
«Газпром-медиа» запустил российский аналог TikTok
unsplash.com  /  Kon Karampelas

Москва, 30 ноября. Компания Ritm Media, которая входит в холдинг «Газпром-медиа», запустила в России новую социальную сеть Yappy. Она станет отечественным аналогом приложения TikTok.

Приложение для съемки и редактирования видео длительностью до одной минуты уже можно скачать на iOS и Android. Пользователи также в новом приложении смогут создавать совместные ролики и дополнять уже опубликованные популярные записи. Об этом сообщается на официальном сайте Yappy.

IT-новинка будет отвечать последним трендам рынка социальных сетей. Она будет поддерживать формат коротких вертикальных видео. Также говорится, что в запуске Yappy принимали участие такие звезды, как Клава Кока, Егор Шип, Карина Кросс, Мия Бойка и другие. Создатели приложения призывают пользователей развиваться вместе с ними и занимать свободные блогерские ниши, пока приложение еще только набирает популярность.

«Вне зависимости от того, обладает ли пользователь большой аудиторией или только начинает свое восхождение на блогерский Олимп, Yappy станет удобной площадкой для реализации задумок любых масштабов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о глобальном сбое в работе приложения TikTok. Пользователи со всего мира жаловались на мобильное приложение. Кроме того, у некоторых возникли проблемы при попытке подключиться к серверу.

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Газпром tiktok yappy
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