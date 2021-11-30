Патрушев: никаких необоснованных передвижений ВС РФ у границы с Украиной нет

Москва, 30 ноября. Российские военные не проводят внеплановые маневры в регионах, граничащих с Украиной, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Так он отреагировал на сообщения западных СМИ о якобы готовящемся «наступлении» российской армии на Украину. По словам Патрушева, спекуляции на эту тему абсолютно беспочвенны. Россия не проводит вдоль границы незапланированных учений. Более того, нет никаких необоснованных передвижений войск, подчеркнул он.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что истерию вдоль российских границ нагнетают Соединенные Штаты. Такая тенденция наблюдается, несмотря на то, что американские военные уже «обложили» Россию своими базами.