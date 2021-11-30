Депутат Негулевский начал выступление в Верховной раде Украины с нецензурной лексики

Киев, 30 ноября. Депутат от партии «Слуга народа» Игорь Негулевский матом обратился к парламентариям на очередном заседании Верховной рады Украины. Политик выступил во вторник, в 10:02 по местному времени.

Парламентарий поднял тему обеспечения жильем граждан Новой Одессы, которые из-за взрыва 27 ноября остались без квартир.

«***** *****... Уважаемые коллеги», — начал выступление народный избранник.

Негулевский отметил, что четверо погибли. Взрыв многоэтажного дома повредил сразу два подъезда, добавил депутат.

«Людям предложили жить в местном общежитии, но вы понимаете, что это всего временное жилище», — добавил парламентарий.

Депутат призвал президента Украины не оставаться в стороне от проблемы. Местные бюджеты не смогут решить вопрос, пояснил Негулевский.

Верховная рада ранее отказалась вводить должность директора по TikTok, передает НСН. Реформа парламента будет направлена на модернизацию и техническое переоснащение.

В Раде на позапрошлой неделе произошел пожар. Возгорание началось в системе, которая предназначена для голосования.