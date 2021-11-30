Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 ноября 17:40
17:40
Технологии
«Газпром-медиа» запустил российский аналог TikTok
17:40
Происшествия
Сотрудница полиции нанесла ножевые ранения замдиректору Мытищинского театра
17:34
Армия
Патрушев: никаких необоснованных передвижений ВС РФ у границы с Украиной нет
17:34
Общество
Журналист Малькевич: Кто руками антиваксеров развязывает у нас «гражданскую войну»
17:32
Весь мир
Известный турецкий оппозиционер отправлен в тюрьму за контакты с иностранными дипломатами
17:29
Политика
Депутат Негулевский начал выступление в Верховной раде Украины с нецензурной лексики
17:28
Шоу-бизнес
Тяжелобольного Зайцева привели на закрытие светского мероприятия
17:23
Экономика
Путин исключил вероятность возврата к золотому эквиваленту
17:18
Происшествия
Пожилая пациентка погибла при падении с четвертого этажа больницы в Благовещенске
17:18
Происшествия
ФАН публикует кадры с места смертельного наезда грузовика на пешеходов в Рязани
Все новости

Депутат Негулевский начал выступление в Верховной раде Украины с нецензурной лексики

Политика
Депутат Негулевский начал выступление в Верховной раде Украины с нецензурной лексики
Федеральное агентство новостей

Киев, 30 ноября. Депутат от партии «Слуга народа» Игорь Негулевский матом обратился к парламентариям на очередном заседании Верховной рады Украины. Политик выступил во вторник, в 10:02 по местному времени.

Парламентарий поднял тему обеспечения жильем граждан Новой Одессы, которые из-за взрыва 27 ноября остались без квартир.

«***** *****... Уважаемые коллеги», — начал выступление народный избранник.

Негулевский отметил, что четверо погибли. Взрыв многоэтажного дома повредил сразу два подъезда, добавил депутат.

«Людям предложили жить в местном общежитии, но вы понимаете, что это всего временное жилище», — добавил парламентарий.

Депутат призвал президента Украины не оставаться в стороне от проблемы. Местные бюджеты не смогут решить вопрос, пояснил Негулевский.

Верховная рада ранее отказалась вводить должность директора по TikTok, передает НСН. Реформа парламента будет направлена на модернизацию и техническое переоснащение.

В Раде на позапрошлой неделе произошел пожар. Возгорание началось в системе, которая предназначена для голосования.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Депутат Негулевский начал выступление в Верховной раде Украины с нецензурной лексики
украина рада негулевский
Комментировать