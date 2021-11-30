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Тяжелобольного Зайцева привели на закрытие светского мероприятия

Шоу-бизнес
Тяжелобольного Зайцева привели на закрытие светского мероприятия
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 30 ноября. Модельер Вячеслав Зайцев появился в новом ролике близких друзей, семьи Гарафутдиновых. Интернет-пользователи жестко отреагировали на видео с участием больного дизайнера.

Зайцев редко выходит на публику на фоне борьбы с болезнью Паркинсона. Однако он сделал исключение для светской вечеринки по поводу завершения Недели моды в Москве. Дизайнер отправился на мероприятие в компании подруги Галины Гарафутдиновой.

Вскоре ее дочь опубликовала ролик, где показала тяжелобольного модельера. Состояние Зайцева вызвало крайнее беспокойство среди интернет-пользователей, они обрушили на приятельницу дизайнера и ее дочь гневные комментарии.

«Опять прицепились!»;

«Он выглядит как кукла, которая ничего не понимает. Где его родственники, где сын? Что за издевательство вообще?!»;

«Где сын и внучка? Почему не занимаются дедом? Нет времени — найми сиделку», — написали пользователи.

Гарафутдиновых не раз обвиняли в мошенничестве из-за близких отношений с модельером и новостей о запуске одежды под брендом Зайцева без его ведома. Дизайнер признавался, что не был в курсе способа заработка близких друзей. В прошлом месяце кутюрье положили в больницу для прохождения комплексного лечения.

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